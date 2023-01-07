МВД Башкирии помогло приобрести парадную форму для кадетов одной из школ

Кадеты – гордость школы №6 города Кумертау. Они доказали, что могут считаться лучшими не только в республике, но и в России. В 2022 году они посетили соревнования среди кадетов, которые проходили в Москве. Среди 17 команд из пяти номинаций команда СОШ №6 из Кумертау заняла четыре первых места и одно второе. Воспитанники ежедневно совершенствуются в спортивной и строевой подготовках, что видно по результатам различных смотров и соревнований. В настоящее время в школе обучаются более 180 кадетов и имеется шесть полицейских классов. Уже почти 30 выпускников несут службу в органах внутренних дел.

Пресс-служба МВД по РБ