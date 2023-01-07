МВД Башкирии помогло приобрести парадную форму для кадетов одной из школ
В школе №6 города Кумертау кадеты получили парадную форму. Это
стало возможным благодаря решению руководства МВД республики приобрести данную
форму.
В пресс-службе МВД по РБ рассказали, что кадетов посетил
замначальника Управления по работе с личным составом МВД Башкирии
Аскат Гарифуллин, а также руководство МВД города. Кадеты представили на встрече
показательные выступления.
Кадеты – гордость школы №6 города Кумертау. Они доказали, что
могут считаться лучшими не только в республике, но и в России. В 2022 году они
посетили соревнования среди кадетов, которые проходили в Москве. Среди 17
команд из пяти номинаций команда СОШ №6 из Кумертау заняла четыре первых места
и одно второе. Воспитанники ежедневно совершенствуются в спортивной и строевой
подготовках, что видно по результатам различных смотров и соревнований. В
настоящее время в школе обучаются более 180 кадетов и имеется шесть полицейских
классов. Уже почти 30 выпускников несут службу в органах внутренних дел.
Пресс-служба МВД по РБ
За заслуги учащихся им подарили парадную форму. Школе передано в
общей сложности 30 комплектов.