МВД Башкирии помогло приобрести парадную форму для кадетов одной из школ

В школе №6 города Кумертау кадеты получили парадную форму. Это стало возможным благодаря решению руководства МВД республики приобрести данную форму.

Фото №1 - МВД Башкирии помогло приобрести парадную форму для кадетов одной из школ

В пресс-службе МВД по РБ рассказали, что кадетов посетил замначальника Управления по работе с личным составом МВД Башкирии Аскат Гарифуллин, а также руководство МВД города. Кадеты представили на встрече показательные выступления.

Кадеты – гордость школы №6 города Кумертау. Они доказали, что могут считаться лучшими не только в республике, но и в России. В 2022 году они посетили соревнования среди кадетов, которые проходили в Москве. Среди 17 команд из пяти номинаций команда СОШ №6 из Кумертау заняла четыре первых места и одно второе. Воспитанники ежедневно совершенствуются в спортивной и строевой подготовках, что видно по результатам различных смотров и соревнований. В настоящее время в школе обучаются более 180 кадетов и имеется шесть полицейских классов. Уже почти 30 выпускников несут службу в органах внутренних дел.

Пресс-служба МВД по РБ

За заслуги учащихся им подарили парадную форму. Школе передано в общей сложности 30 комплектов.

Фото: пресс-служба МВД по РБ

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