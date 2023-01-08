Из-за аномальных холодов в Уфе скорректировали график вывоза мусора

В башкирской столице из-за аномально холодной погоды сотрудники коммунальных служб были вынуждены скорректировать график вывоза мусора. Об этом сообщает пресс-служба администрации Уфы.

Фото №1 - Из-за аномальных холодов в Уфе скорректировали график вывоза мусора

По словам заместителя директора МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» Рината Биккинина, автомобильная техника, предназначенная для сбора и вывоза твердых коммунальных отходов, имеет свои ограничения в условиях низких температур. При температуре -30 градусов могут ломаться гидравлические механизмы и шланги.

В настоящее время вывоз отходов ведется, но в особых условиях и по редкому графику. На линию выведена вся та техника, что способная работать в такую морозную погоду. 

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