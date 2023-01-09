В Уфе прошел «Зимний сабантуй»

Возле Гостиного двора в Уфе прошел «Зимний сабантуй». Фестиваль с песнями, плясками и увлекательными конкурсами. Изюминкой мероприятия стал Всероссийский конкурс самоваров. Участники привезли их свыше сотни.

Так, жительница Нефтекамска Разиля Акмалова представила свою коллекцию, в которой насчитывается почти 90 различных видов самоваров. Самый старый экспонат датируется 19-м веком. Женщина работает библиотекарем в одной из школ. Собирать раритеты она начала недавно, при этом всякому экспонату нередко находит необычное применение.