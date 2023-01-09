В Башкирии обрабатывают около 44% ТКО

В Башкирии за прошедший 2022 год образовано 1, 121 млн тонн отходов. При этом на обработку направляется 44,2% от общей массы ТКО. Этот показатель на 5,8% в среднем выше по ПФО. На конец года насчитывалось более 25,5 тысяч площадок для сбора мусора, которые оборудованы более 67 тыс. контейнеров.