В Башкирии обрабатывают около 44% ТКО

В Башкирии за прошедший 2022 год образовано 1, 121 млн тонн отходов. При этом на обработку направляется 44,2% от общей массы ТКО. Этот показатель на 5,8% в среднем выше по ПФО. На конец года насчитывалось более 25,5 тысяч площадок для сбора мусора, которые оборудованы более 67 тыс. контейнеров.
В рамках реализации федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО» нацпроекта «Экология» башкирское ведомство добилось самой крупной в стране субсидии в размере 168,7 млн руб. - на эти средства было приобретено 11,45 тыс. контейнеров. Это позволило обеспечить 33% от общей потребности в контейнерах, пояснили в минэкологии.
Другой значимый проект — ликвидация несанкционированных свалок. Эту работу муниципалитеты ведут постоянно, подчеркнули в минэкологии. За год разобрано 2361 незаконных свалок, предстоит уничтожить еще 878.
Кроме этого, с привлечением федерального софинансирования (в рамках федпроекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология») до 2024 года в республике планируется ликвидировать 6 крупных несанкционированных свалок в городах Баймак, Стерлитамак, Сибай, Кумертау, Благовещенск и Давлеканово. В результате этой работы удастся улучшить качество жизни 478 тыс. человек.
Свалки в Баймаке, Стерлитамаке и Сибае уже ликвидируются, на эти цели из федерального бюджета выделено более 1,21 млрд руб.
Кроме того, в рамках федпроекта «Генеральная уборка» в Башкирии в 2022 году обследовано 11 потенциально опасных для экологии объектов, обладающих признаками накопленного вреда окружающей среде. В текущем году в данный проект планируется включить 85 крупных несанкционированных свалок. Одна из таких крупнейших территорий (116 га, загрязненных в результате аварии на ОАО «Уфахимпром») внесена в Государственный реестр объектов негативного воздействия на окружающую среду.
Также в Башкирии решаются задачи федпроекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология». Так, в минувшем году завершены работы по восстановлению пруда в Благовещенске; до 2024 года запланирована очистка русла реки Демы протяженностью 37 км. По итогам завершения работ улучшатся условия жизни более 40 тыс. человек.
Фото: министерство экологии РБ.