Сегодня, 9 января, в первый рабочий день 2023 года в Уфе перекрыт абсолютный температурный минимум. Об этом сообщают специалисты Башгидрометцентра.
Столбики термометров на метеостанции Уфа-Дёма ночью опустились до -39,1°C. Предыдущий температурный минимум зафиксировали 49 лет назад в 1974 году. Тогда столбики термометров показали -37,9°C.
В целом по Башкирии минимальные температуры воздуха наблюдались в пределах -33, -39°C, в отдельных восточных районах республики -27, -30°C. Сильный мороз был зарегистрирован метеостанциями Мелеуз -40,5°C и Тукан (Белорецкий район) -40,4°C.