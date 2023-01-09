В Уфе побит минусовый температурный рекорд

Морозы в Башкирии не ослабевают. Минувшей ночью столбик термометра местами опускался ниже -40 градусов. В этой связи Глава Башкортостана Радий Хабиров поручил главам муниципалитетов, Минтрансу, МинЖКХ и другим ответственным службам организовать работу с учетом погодных условий. Между тем побит абсолютный минусовый погодный рекорд в Уфе. Морозы в первой половине недели не отступят.

За плитой, а точнее, печкой хозяйничает Елена Колесник. Одну за другой со сковороды снимает лепешки и угощает других. Постояльцы пункта временного обогрева друг о друге заботятся. Все они попали в трудную жизненную ситуацию, многие без определенного места жительства. Сама Елена из другого города. Говорит, лишилась денег и документов, а куда идти, не знала. Про пункт узнала от полицейских.

Пункт временного обогрева в парке Калинина работает круглосуточно. Спальные места, тепло, еда – есть все. На столе даже телевизор, можно взять почитать книги. Помогают и волонтеры. Территория, к слову, охраняется. Проект пункта обогрева получил поддержку фонда президентских грантов. Помощь получить можно самую разную.

Работать пункт будет минимум до апреля. Между тем в непростую ситуацию из-за холода рискуют попасть все. В некоторых населенных пунктах случались отключения электричества из-за перегрузки сетей и повреждений линий. Центр обработки вызовов системы 112 в эти дни принимал вызовы от автолюбителей, машины которых атаковал мороз.

Накануне в Нуримановском районе топливо замерзло и в машине, на которой ехала семья с детьми. На помощь пришли спасатели Госкомитета по чрезвычайным ситуациям. Сегодня не все автомобилисты смогли завести свои машины без посторонней помощи. Да и опытные водители советуют не мучить автомобиль и не крутить бесконечно замок зажигания.

К слову, при таких сильных морозах врачи советуют не совершать длительных прогулок и одеваться как можно теплее. Обморожение может подкрасться незаметно.

Между тем минувшей ночью в столице был перекрыт абсолютный минимум температуры: -39,1 показало на метеостанции в Деме. На полтора градуса холоднее, чем в 1974 году. Жители республики делятся в интернете фотографиями своих термометров. Хотя такие показания профессиональные синоптики ставят под сомнение. Однако их прогнозы на ближайшие дни все же неутешительны. Мороз будет держаться.