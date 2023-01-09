Житель Башкирии отправил участникам СВО 150 кг мёда

Мёд для солдат. 150 килограммов сладкого продукта отправил житель Башкортостана в зону СВО. Ильяс Исламгулов собирает мёд в Нуримановском районе. Это не первая посылка волонтера на фронт.
Эти баночки меда с орехами Ильяс Исламгулов готовит отправить в зону специальной операции для наших бойцов. Вкусный и полезный продукт мужчина собирает в Нуримановском районе на собственной пасеке.
Ильяс Исламгулов подключился и к волонтерской деятельности, в этой команде десятки неравнодушных людей. Пункт сбора гуманитарной помощи в селе Жилино работает с первых дней спецоперации. Сюда привозят продукты долгого хранения, средства личной гигиены и предметы первой необходимости со всей республики.
С началом спецоперации на фронт со всей страны потянулись колонны с гуманитарным грузом для солдат. И наша республика не осталась в стороне. Регулярно грузовые автомобили проезжают тысячи километров, чтобы доставить ценный груз.
Помочь ребятам, которые находятся на передовой, может любой желающий. Пункты сбора есть в каждом районе и городе республики. Ильяс Исламгулов планирует и дальше помогать бойцам, но уже не один. Идею поддержать солдат банкой меда и не только он уже предложил в чате пчеловодов.