Житель Башкирии отправил участникам СВО 150 кг мёда

Мёд для солдат. 150 килограммов сладкого продукта отправил житель Башкортостана в зону СВО. Ильяс Исламгулов собирает мёд в Нуримановском районе. Это не первая посылка волонтера на фронт.

Эти баночки меда с орехами Ильяс Исламгулов готовит отправить в зону специальной операции для наших бойцов. Вкусный и полезный продукт мужчина собирает в Нуримановском районе на собственной пасеке.

В декабре в Москву отправили 120 баночек. Это проект «Я расту со спортом» Мирослава Смирнова. Они ездят на Донбасс, отвозят прямо туда. В Жилино есть такой пункт сбора «Помощь солдатам». И шаймуратовцам тоже отвезу на Цурюпы, у них пункт приема гуманитарной помощи. Ильяс Исламгулов, пчеловод

Ильяс Исламгулов подключился и к волонтерской деятельности, в этой команде десятки неравнодушных людей. Пункт сбора гуманитарной помощи в селе Жилино работает с первых дней спецоперации. Сюда привозят продукты долгого хранения, средства личной гигиены и предметы первой необходимости со всей республики.

Также помогают теплыми вещами. Есть группа вязальщиц, которые у нас вяжут носочки, у нас есть швеи. Тоже организовались девочки самостоятельно, которые отшивают нам термобелье, флисовые кофты. Ляйсан Халикова, волонтёр

С началом спецоперации на фронт со всей страны потянулись колонны с гуманитарным грузом для солдат. И наша республика не осталась в стороне. Регулярно грузовые автомобили проезжают тысячи километров, чтобы доставить ценный груз.

От наших товарищей, соратников, Ильяс Исламгулов, благодарность тебе и респект. Давай также двигаться дальше и помогать нашим людям. Всех благодарим. От фонда «Я расту со спортом» и от союза «Народное сплочение» передаем привет и благодарность в Уфу! Александр Гнелицкий, член союза «Народное сплочение»