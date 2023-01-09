В Башкирии фермер внедрил в работу роботов-дояров

На ферме в Иглинском районе работают «стальные доярки». Местный фермер устроил в хозяйство роботов. Они самостоятельно занимаются дойкой. Вмешательство человека в процесс минимально.



Работа по удалёнке теперь доступна и фермерам. В телефоне – и пульт управления, и база данных о каждой мычащей работнице молочного хозяйства. Робот сам промоет вымя и установит присоски. Чтобы сделать процесс привлекательным для коров, установка во время дойки ещё и подкармливает животных. Испытательный срок роботы уже прошли и из стажёров перешли в работники.

Каждую корову установка узнаёт по чипу. На новых рабочих коровы уже не обращают внимания. Они не отрываются от трапезы, когда мимо проезжает еще один роботизированный сотрудник. На новых работников руководство не нарадуется.

Но верховодит в этом царстве роботов всё равно человек. Технологический прогресс последних двадцати лет проходил на глазах Светланы Назаровой. Теперь она следит за работой установок.