В Чекмагушевском районе планируют открыть центр войлока

Проект уже поддержали на районном уровне. Исчезающее мастерство валяния войлока возрождается в детском кружке, он открылся в апреле прошлого года. Занятия проходят два раза в неделю.

Из природного материала создаются образцы национальных блюд, куклы, игрушки. Дети работают над сюжетами народных эпосов и сказок.