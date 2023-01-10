В Чекмагушевском районе планируют открыть центр войлока

Проект уже поддержали на районном уровне. Исчезающее мастерство валяния войлока возрождается в детском кружке, он открылся в апреле прошлого года. Занятия проходят два раза в неделю.
Из природного материала создаются образцы национальных блюд, куклы, игрушки. Дети работают над сюжетами народных эпосов и сказок.
Секреты декоративно-прикладного искусства в кружке постигают 60 детей. Программа рассчитана на четыре года. Освоив различные техники войлочного валяния, школьники могут участвовать в районных и республиканских конкурсах-выставках.