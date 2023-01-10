Радий Хабиров провел первое в новом году оперативное совещание

Работа коммунальных служб, благоустройство общественных пространств и проблемы обманутых дольщиков. Радий Хабиров провел первое в этом году оперативное совещание правительства. На заседании были подведены итоги 2022-го, новогодних каникул, а также представлены планы на 2023 год.

К уже, пожалуй, традиционному вызову – заснеженным дорогам – Новый год преподнес и еще один – рекордно низкую температуру воздуха. Морозы спровоцировали большую нагрузку на электросеть, из-за чего только за последние два дня в республике произошло 80 отключений электричества. Без света и тепла оказались свыше тысячи домов. Радий Хабиров поручил коммунальщикам держать ситуацию на особом контроле.

Сами видите, какие морозы. Многолетние рекорды побиты. Поэтому я прошу, чтобы дороги были чищены, чтобы никто в дороге не замерз. Реально чрезвычайная ситуация, морозы очень тяжелые. МинЖКХ должно контролировать работу ресурсоснабжающих организаций, чтобы все котельные работали, тепло было в домах. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Все каникулы активно работали и медики. В больницы поступило более 40 тысяч обращений. Многие связаны с высокой температурой. За последний месяц заболеваемость коронавирусом увеличилась почти на 50%.

В инфекционных госпиталях для лечения новой коронавирусной инфекции развернуто 430 коек, свободный коечный фонд составляет 35%. Айрат Рахматуллин, министр здравоохранения Республики Башкортостан

Затронули и тему борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В республике уже работают пять ангиографических установок. В этом году еще одну введут в строй в селе Месягутово. С помощью этих аппаратов население в первые два часа может получить экстренную высокотехнологичную помощь при инфарктах. По словам Радия Хабирова, новая техника не должна простаивать в медучреждениях.

Все они должны работать. У вас должна быть единая система, которая в реальном времени показывает, где и какой аппарат свободен. Если, например, в Белорецке очередь, то жители могли бы быстро пройти обследование в Сибае. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

2023 год должен стать финальным в решении проблем обманутых дольщиков. Сейчас в очереди – свыше двух тысяч человек, в реестре – 39 проблемных объектов. Практически по каждому уже есть проработанные меры.

Чтобы до конца года полностью решить вопрос обманутых дольщиков, планируют достроить 17 объектов с участием федерального Фонда развития территорий. 12 домов застройщики сдадут при поддержке республики. Дольщикам ещё пяти долгостроев выплатят денежные компенсации. Артем Ковшов, заместитель министра строительства и архитектуры Республики Башкортостан

В прошлом году в республике реализовали 8 конкурсных проектов по созданию комфортной городской среды в Белорецке, Баймаке, Благовещенске, Давлеканово, Сибае и Учалах, а также сёлах Воскресенское Мелеузовского района и Зилаире. В 2023 должны завершить еще шесть начатых объектов и приступить к работам в городах Агидель, Дюртюли, Ишимбай, Янаул и Мелеуз. Готовятся очередные заявки на федеральный конкурс.

До 1 июня мы будем сдавать еще заявки. 8 заявок из тех, кто не победил в предыдущих этапах. Мы ждем замечания от Минстроя в январе, нарабатываем и, как объявят конкурс, сразу же сдаем. Ирина Голованова, и.о. министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан