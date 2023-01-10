Радий Хабиров провел первое в новом году оперативное совещание

Работа коммунальных служб, благоустройство общественных пространств и проблемы обманутых дольщиков. Радий Хабиров провел первое в этом году оперативное совещание правительства. На заседании были подведены итоги 2022-го, новогодних каникул, а также представлены планы на 2023 год.
К уже, пожалуй, традиционному вызову – заснеженным дорогам – Новый год преподнес и еще один – рекордно низкую температуру воздуха. Морозы спровоцировали большую нагрузку на электросеть, из-за чего только за последние два дня в республике произошло 80 отключений электричества. Без света и тепла оказались свыше тысячи домов. Радий Хабиров поручил коммунальщикам держать ситуацию на особом контроле.
Все каникулы активно работали и медики. В больницы поступило более 40 тысяч обращений. Многие связаны с высокой температурой. За последний месяц заболеваемость коронавирусом увеличилась почти на 50%.
Затронули и тему борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В республике уже работают пять ангиографических установок. В этом году еще одну введут в строй в селе Месягутово. С помощью этих аппаратов население в первые два часа может получить экстренную высокотехнологичную помощь при инфарктах. По словам Радия Хабирова, новая техника не должна простаивать в медучреждениях.
2023 год должен стать финальным в решении проблем обманутых дольщиков. Сейчас в очереди – свыше двух тысяч человек, в реестре – 39 проблемных объектов. Практически по каждому уже есть проработанные меры.
В прошлом году в республике реализовали 8 конкурсных проектов по созданию комфортной городской среды в Белорецке, Баймаке, Благовещенске, Давлеканово, Сибае и Учалах, а также сёлах Воскресенское Мелеузовского района и Зилаире. В 2023 должны завершить еще шесть начатых объектов и приступить к работам в городах Агидель, Дюртюли, Ишимбай, Янаул и Мелеуз. Готовятся очередные заявки на федеральный конкурс.
Радий Хабиров также поручил уделить особое внимание развитию пищевой промышленности. В этом году в Башкортостане намерены на 20% увеличить число участников проекта «Продукт Башкортостана». Сейчас в программе задействованы почти 700 производителей. Многие представлены в федеральных сетях и на зарубежных прилавках. Власти намерены продолжать продвигать локальные предприятия.