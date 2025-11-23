Радий Хабиров в Москве провёл встречу со студентами из Башкирии

Вот уже обязательным элементом московских поездок главы стали встречи со студентами. Сотни молодых людей обучаются в столичных вузах, и руководство региона стремится поддерживать с ними тесную связь. В общении приняли участие порядка 750 ребят. Их интересовали самые разные вопросы. В частности, Радий Хабиров ответил, почему Егор Крид получил звание заслуженного артиста Башкортостана.
Нечасто в стенах Академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте России звучат мелодии курая. В этот раз такое музыкальное сопровождение оправдано. Студенты – выходцы из Башкортостана встретились с Радием Хабировым. Форум «Якташ» собрал на одной площадке около 750 студентов. Для многих это не первая такая встреча – диалог с земляками власти республики ведут в рамках специального проекта.
Радий Хабиров рассказал студентам об успехах республики. Башкортостан входит в первую тройку регионов в Национальном рейтинге состояния инвестклимата, в десятке лидеров, которые формируют больше половины ВВП страны. Это даёт возможность развивать территорию, социальную сферу, жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство.
Далее встреча продолжилась в формате «вопрос-ответ». Молодых людей интересовали разные темы – от мер по обеспечению устойчивости региональной экономики и до трудоустройства выпускников вузов в Башкортостане. А еще в числе популярных оказался вопрос про Егора Крида – почему он стал заслуженным артистом Башкортостана.
Студенты выстроились в две очереди, чтобы задать вопросы. Не забыли спросить и про тех, кто освещает жизнь республики. Радий Хабиров ответил о состоянии башкирских медиа.
Главная тема разговора – будущее. Как самих студентов, так и Башкортостана. Радий Хабиров подчеркнул, что республика заинтересована в том, чтобы молодые и талантливые специалисты возвращались домой.
К слову, еще одним важным инструментом объединения молодежи стали башкирские клубы. При вузах Москвы таких 27 и около 11 в Санкт-Петербурге. Они созданы как для коммуникации, так и для социальной активности. Объединения всегда напоминают ребятам, откуда они родом.
Студенты поблагодарили Радия Хабирова за возобновление акции «Из Башкортостана с любовью». Благодаря ей ребята получили из дома более 100 посылок с гостинцами и теплыми вещами. На расстоянии забота мам и пап особенно ценна, а картошка с башкирских полей имеет особый вкус.