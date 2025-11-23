Радий Хабиров в Москве провёл встречу со студентами из Башкирии

Вот уже обязательным элементом московских поездок главы стали встречи со студентами. Сотни молодых людей обучаются в столичных вузах, и руководство региона стремится поддерживать с ними тесную связь. В общении приняли участие порядка 750 ребят. Их интересовали самые разные вопросы. В частности, Радий Хабиров ответил, почему Егор Крид получил звание заслуженного артиста Башкортостана.

Нечасто в стенах Академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте России звучат мелодии курая. В этот раз такое музыкальное сопровождение оправдано. Студенты – выходцы из Башкортостана встретились с Радием Хабировым. Форум «Якташ» собрал на одной площадке около 750 студентов. Для многих это не первая такая встреча – диалог с земляками власти республики ведут в рамках специального проекта.

Радий Хабиров рассказал студентам об успехах республики. Башкортостан входит в первую тройку регионов в Национальном рейтинге состояния инвестклимата, в десятке лидеров, которые формируют больше половины ВВП страны. Это даёт возможность развивать территорию, социальную сферу, жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство.

Башкортостан – опорный регион страны с развитой нефтегазохимической промышленностью, машиностроением, целым рядом современных обрабатывающих производств. Индекс промпроизводства у нас стабильно высокий – по прошлому году он составил 107,5 процента. Наша экономика активно развивается. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Далее встреча продолжилась в формате «вопрос-ответ». Молодых людей интересовали разные темы – от мер по обеспечению устойчивости региональной экономики и до трудоустройства выпускников вузов в Башкортостане. А еще в числе популярных оказался вопрос про Егора Крида – почему он стал заслуженным артистом Башкортостана.

Молодежь массово просила и обращалась в комиссию по наградам. Я покопался: парень молодой, искренний, с хитами, 14 лет на сцене. Все показатели по заслуженному есть. Я, пользуясь правом главы республики, такое решение принял и наградил. Я думаю, что я так поступил не зря. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Студенты выстроились в две очереди, чтобы задать вопросы. Не забыли спросить и про тех, кто освещает жизнь республики. Радий Хабиров ответил о состоянии башкирских медиа.

Наш телеканал БСТ является лучшим региональным телеканалом РФ. Сфера медиа – это линия боевого соприкосновения. Идет самая настоящая информационная война. В этой сфере достаточно сложно, как и везде. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Главная тема разговора – будущее. Как самих студентов, так и Башкортостана. Радий Хабиров подчеркнул, что республика заинтересована в том, чтобы молодые и талантливые специалисты возвращались домой.

Вы нам очень дороги, и наша задача – поддерживать с вами тесную связь. Вы – наша гордость, наш стратегический резерв. И я хочу открыто с вами поговорить о вашем будущем и о будущем нашей республики. Кто-то из вас после учёбы реализуется в столице страны, другая часть вернётся в Башкортостан. Главный ресурс любого региона – это, конечно, люди. Вы – молодые, умные, талантливые, активные. Помните, что у вас высокий потенциал, который, безусловно, будет востребован в родном регионе. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

К слову, еще одним важным инструментом объединения молодежи стали башкирские клубы. При вузах Москвы таких 27 и около 11 в Санкт-Петербурге. Они созданы как для коммуникации, так и для социальной активности. Объединения всегда напоминают ребятам, откуда они родом.