В Уфимском районе подвели итоги муниципального этапа конкурса «Трезвое село»

Я сторонник трезвого образа жизни, люди должны думать трезвым умом. Отказаться от спиртных напитков, потому что это ничего хорошего не несет и не принесет. Чтобы все были трезвые и здоровые, спортом занимались.

Село участвует в республиканском конкурсе «Трезвое село», победило в районном этапе. Его выбрали из 45 деревень. Жители Жуково умеют веселиться и без горячительных напитков. Танцы, песни, стихи для Деда Мороза и Снегурочки – без гостинцев не вернулся домой ни один ребенок.

Я очень рада, что наш сельский совет принимает участие в такой хорошей программе, как трезвость села. Очень важная задача в наше время, потому что воспитание детей идет от того, как мы себя будем вести, взрослые.

Инициатива участия в этом конкурсе принадлежала нашей администрации, но когда мы обсудили это с жителями нашего села, все поддержали с оптимизмом. Принимают участие очень активно. Сегодняшнее мероприятие – яркое тому подтверждение. И вообще инициатива от людей исходит.

Акция «Всем селом в Новый год» была приурочена к участию в конкурсе «Трезвое село». Недавно в Жуково провели и лыжные гонки. Здесь живут более 4,5 тысяч человек – представители разных национальностей. Для них созданы все условия для роста и развития: есть детский сад, школа, ипподром для занятий конным спортом. Да и сам народ – сплоченный, с энтузиазмом берется за проведение культурных и спортивных мероприятий.