В Уфимском районе подвели итоги муниципального этапа конкурса «Трезвое село»

Победителем стало село Жуково. Съемочная группа телеканала БСТ побывала в гостях у его жителей.
В Жуково жители собрались возле елки, чтобы трезво провести вместе время. На празднике и учитель ОБЖ, физкультуры и башкирского языка Азамат Габбасов.
Село участвует в республиканском конкурсе «Трезвое село», победило в районном этапе. Его выбрали из 45 деревень. Жители Жуково умеют веселиться и без горячительных напитков. Танцы, песни, стихи для Деда Мороза и Снегурочки – без гостинцев не вернулся домой ни один ребенок.
Акция «Всем селом в Новый год» была приурочена к участию в конкурсе «Трезвое село». Недавно в Жуково провели и лыжные гонки. Здесь живут более 4,5 тысяч человек – представители разных национальностей. Для них созданы все условия для роста и развития: есть детский сад, школа, ипподром для занятий конным спортом. Да и сам народ – сплоченный, с энтузиазмом берется за проведение культурных и спортивных мероприятий.