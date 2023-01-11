ППМИ: какие проекты планируют реализовать жители Буздякского района

В Буздякском районе планируют построить детскую площадку, теплый бокс для пожарной автомашины и реконструировать водопровод. Активные жители ежегодно стараются выдвигать новые проекты для участия в программе поддержки местных инициатив, чтобы благоустроить родные сёла. К примеру, в Килимовском сельском поселении благодаря ППМИ приобрели трактор, сделали капремонт в Доме культуры, отремонтировали в школе кровлю и заменили старые окна.
В хозяйстве – трактор, в сельском Доме культуры – капремонт, в школе – новая кровля и пластиковые окна. Все благодаря Программе поддержки местных инициатив. Жители сельского поселения Килимово Буздякского района участвуют в этом проекте уже шесть лет подряд. Это способствует существенному повышению качества жизни населения.
В Арслановском сельском поселении восемь населенных пунктов. Здесь проживают 1720 человек. В 2016 году, участвуя в Программе поддержки местных инициатив, в селе Старые Богады реконструировали водопровод протяженностью почти 1,5 км. А в Урзайбаш огородили сельское кладбище. В этом году встал вопрос пожарной безопасности.
Привели в порядок и кладбище в селе Старый Шигай в составе Сабаевского сельсовета. В этом году жители будут защищать проект реконструкции водопровода в Тугаево.
В Кузеевском сельском поселении чтят традиции и обычаи. Здесь народ сплоченный. К примеру, по инициативе жителей дорога в деревню Усмановский вымощен гравием. Огородили кладбища в Письмянтамаке и Ахуне, в этом году хотят привести в порядок погост в Кузеево.
А вот тюрюшевцы любят спорт. Дети и их родители хотят оградить территорию села, на которой расположились детский сад, сельский клуб и здание администрации. В Буздякском районе к ППМИ присоединились12 сельских поселений. Республиканская программа уже не первый год позволяет решать назревшие проблемы селян.