ППМИ: какие проекты планируют реализовать жители Буздякского района

В Буздякском районе планируют построить детскую площадку, теплый бокс для пожарной автомашины и реконструировать водопровод. Активные жители ежегодно стараются выдвигать новые проекты для участия в программе поддержки местных инициатив, чтобы благоустроить родные сёла. К примеру, в Килимовском сельском поселении благодаря ППМИ приобрели трактор, сделали капремонт в Доме культуры, отремонтировали в школе кровлю и заменили старые окна.

В хозяйстве – трактор, в сельском Доме культуры – капремонт, в школе – новая кровля и пластиковые окна. Все благодаря Программе поддержки местных инициатив. Жители сельского поселения Килимово Буздякского района участвуют в этом проекте уже шесть лет подряд. Это способствует существенному повышению качества жизни населения.

В этом году мы участвуем по программе ППМИ для установки и приобретения детской спортплощадки села Килимово. Давно хотели детей обрадовать. Для этого от населения нужно собрать 80 тысяч, от спонсоров – 80 тысяч. А из местного бюджета мы готовы выделить 160 тысяч рублей. На остальную сумму нам правительство обещает в размере 680 тысяч рублей. Данил Чанышев, глава администрации Килимовского сельского поселения.

В Арслановском сельском поселении восемь населенных пунктов. Здесь проживают 1720 человек. В 2016 году, участвуя в Программе поддержки местных инициатив, в селе Старые Богады реконструировали водопровод протяженностью почти 1,5 км. А в Урзайбаш огородили сельское кладбище. В этом году встал вопрос пожарной безопасности.

Защищаем теплый бокс для пожарной автомашины в селе Старые Богады. 1 миллион 310 тысяч – в денежном выражении. Собираемся победить, все для этого сделали. Население поддерживает нас и с проектом все согласны. Вакиль Хафизов, глава администрации Арслановского сельского поселения

Привели в порядок и кладбище в селе Старый Шигай в составе Сабаевского сельсовета. В этом году жители будут защищать проект реконструкции водопровода в Тугаево.

Это на сегодняшний день актуальный вопрос у нас стоит. Это поставлено во главу угла Республики Башкортостан – обеспечение населения питьевой водой. Мы в этой программе участвуем всем населением этой деревни. Данил Ихсанов, глава администрации Сабаевского сельского поселения

В Кузеевском сельском поселении чтят традиции и обычаи. Здесь народ сплоченный. К примеру, по инициативе жителей дорога в деревню Усмановский вымощен гравием. Огородили кладбища в Письмянтамаке и Ахуне, в этом году хотят привести в порядок погост в Кузеево.