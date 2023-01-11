Жители Бужбулякского района при помощи ППМИ хотят отремонтировать дороги

Жители Алексеевки Бижбулякского района коллективно поддерживают чистоту в своём населенном пункте, выходя на субботники и благоустраивая территорию. Но исполнить давнюю мечту только своими силами не могут. Рассчитывают на поддержку Программы поддержки местных инициатив.

К ветеранам Великой Отечественной войны у алексеевцев особое отношение. Фронтовики были в каждой семье. В их честь заложили парк и установили памятные обелиски. Но изначально там были фамилии только тех, кто погиб на полях сражений.

15-20 лет прошло как заложили первый камень. И с тех пор ремонт не проводился. Всё развалилось. И вот в этом году на 9 мая мы дали себе слово, что своими силами возродим это памятное место. Иван Тарасов, житель д. Алексеевка

Слова на ветер не бросили. Ко Дню республики ремонтные работы были завершены. На новых плитах появились имена и тех, кто вернулся домой с Победой.

Этот парк был заложен в 1995 году жителями двух соседних деревень. Отдать дань памяти погибшим героям сюда приходят как алексеевцы, так и из ближайшего населённого пункта Барыш. Именно поэтому на обелисках русские и чувашские фамилии чередуются с татарскими.

Жители села сделали себе подарок и на 100-летний юбилей деревни, который отметили в прошлом году. В лесу, который стал основой Бижбулякского историко-этнографического музея, своими силами отремонтировали два моста, сократив путь до районного центра. Теперь до него рукой подать – 10 минут ходьбы по прямой.

Мы эти оба моста отремонтировали. Сельсовет предоставил трубы для основания. Спонсоры предоставили остальные железные материалы. А основная рабочая сила – это, конечно же, наши жители, которые с энтузиазмом берутся за любую работу. Владислав Петров, староста д. Алексеевка

Но на одном энтузиазме далеко не уедешь, особенно если нет дорог. Это и есть главная мечта жителей деревни. Зимой ситуация некритична, а вот в межсезонье сельчане с трудом передвигаются по грязи. Ни пешком не пройти, ни на машине не проехать. Исправить ситуацию решили благодаря участию в Программе поддержке местных инициатив.