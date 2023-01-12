В Уфе проверили автобусы и междугородные такси

Водителю автобуса, который ехал по маршруту «Чишмы-Уфа», пришлось сделать длительную остановку на въезде в город. За непристегнутый ремень в отношении него составили протокол. Всего правоохранители проверили более 50 единиц общественного транспорта на въезде в город.