В Уфе проверили автобусы и междугородные такси

Профилактический рейд организовали Госавтоинспекция и Ространснадзор. Инспекторы выявляли нарушения правил дорожной безопасности и техническое состояние автотранспорта.
Водителю автобуса, который ехал по маршруту «Чишмы-Уфа», пришлось сделать длительную остановку на въезде в город. За непристегнутый ремень в отношении него составили протокол. Всего правоохранители проверили более 50 единиц общественного транспорта на въезде в город.
Инспекторы проверяли документы и путевки-лицензии, а также то, соблюдают ли водители автобусов режим работы и отдыха. Во время рейда специалисты останавливали и «Ларгусы». Зачастую эти автомобили используются в междугородних перевозках.