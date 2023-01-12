В Уфе проверили автобусы и междугородные такси

 Профилактический рейд организовали Госавтоинспекция и Ространснадзор. Инспекторы выявляли нарушения правил дорожной безопасности и техническое состояние автотранспорта.

Водителю автобуса, который ехал по маршруту «Чишмы-Уфа», пришлось сделать длительную остановку на въезде в город. За непристегнутый ремень в отношении него составили протокол. Всего правоохранители проверили более 50 единиц общественного транспорта на въезде в город.

 Инспекторы проверяли документы и путевки-лицензии, а также то, соблюдают ли водители автобусов режим работы и отдыха. Во время рейда специалисты останавливали и «Ларгусы». Зачастую эти автомобили используются в междугородних перевозках.

Главная цель наших рейдовых мероприятий – уменьшение дорожно-транспортных происшествий с участием дорожного транспорта. Также профилактика водителей по соблюдению правил дорожного движения. Инспекторы уделяют особое внимание  техническому состоянию пассажирского транспорта и правилам перевозки пассажиров.

Салават Атангулов, инспектор группы пропаганды БДД УГИБДД МВД по Республике Башкортостан
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