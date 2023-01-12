В новогодние праздники исполнились заветные мечты детей из Башкирии

В новогодние праздники дети из Башкирии не остались без чуда. Несмотря на тяжелое время, в России была проведена акция «Ёлка желаний», благодаря которой с 2018 года исполняются мечты ребят.
Акция проводится для детей, оставшихся без родителей, детей, живущих в семьях, которые в силу тех или иных причин не могут сделать подарки. В этом году волшебная ёлка исполнила желания и детей из ЛНР и ДНР, находящихся в Башкирии. Корреспонденты ИА «Башинформ» рассказали, какие заветные мечты ребят в Башкирии исполнились в этом году.
Давид Шайхутдинов мечтал об интерактивном глобусе. Вполне вероятно, что 5-летний мальчик хочет в будущем стать географом или путешественником и объехать весь мир. Мечту Давида исполнит Глава Башкирии Радий Хабиров, а также ещё двух детей.
Желание 14-летней Ксении Добрановой — посмотреть, как создают мультфильмы. Она с детства любит смотреть их, но теперь пытливый ум подростка просит постичь таинство анимации. В будущем в состав хоккейного клуба «Салават Юлаев» может войти Карим Муслимов, ему сейчас 8 лет. А пока мальчик хочет побывать на хоккейном матче любимой команды, о чём он и написал в своём желании, о котором узнал Радий Хабиров.
Игру «юлаевцев» хотела бы посмотреть и Сафина Кусякова из Хайбуллинского района. Кто знает, может, она станет форвардом женской хоккейной команды «Агидель». Мечту девочки исполнила министр культуры Башкирии Амина Шафикова. Тому есть объяснение. Дело в том, что Сафина также мечтает побывать в театрах и музеях. Она очень любит читать, занимается музыкой и вполне успешно.
Юное дарование обучается игре на фортепиано в Детской школе искусств им. Ю. Исянбаева села Акъяр и она уже стала лауреатом всероссийских и международных конкурсов «Астана классик» в Казахстане и «Дорога к успеху» в Краснодаре. Амина Шафикова сопровождала Сафину в Башгосдрамтеатре и Национальном музее Башкирии.
А Вероника Сиротина из Мелеуза, когда будет взрослой, хочет стать стоматологом. О желании девочки узнала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
Глава ведомства передала Веронике и её сестрёнке через Деда Мороза и Снегурочку в подарок умную аудиоколонку и сказала, что в будущем постарается исполнить заветную мечту ребёнка – стать зубным врачом.
Любовь Климова из Стерлитамака с раннего детства полюбила авиацию. Она мечтает стать стюардессой и посетить все страны мира. Экскурсию в международный аэропорт «Уфа» для неё провёл главный федеральный инспектор по Башкирии Алексей Касьянов.
В воздушной гавани столицы Башкирии Люба побывала в тех подразделениях, куда посторонним вход запрещен: в службе транспортной и авиационной безопасности, в диспетчерской, кинологической службе, в дикторской и на взлетной полосе. Но самым ярким впечатлением для 14-летнего подростка стало посещение салона пассажирского аэробуса Боинг-737.
А вот 13-летняя Маша Юферова из Уфы хочет стать профессиональной спортсменкой. Несмотря на болезнь, девочка восемь лет активно занимается горнолыжным спортом, благодаря чему в ней выработались твёрдый характер и воля к победе. Алексей Касьянов пожелал Маше побед и подарил ей горные лыжи.
Рустем Рахманов из Калтасинского района очень старательный, усердный, усидчивый школьник. Мальчик в основном учится в домашних условиях, а компьютера для учёбы у него не было. Желание мальчика расширить кругозор и узнать как можно больше интересного в мире исполнил руководитель администрации Главы Башкирии Максим Забелин.
Артём из Янаула, ему пять лет, его ровесница Камила из Бураево и ее 10-летняя сестра Юлия мечтали о телевизоре. Ведь сколько же всего интересного и познавательного можно узнать в телевидении. Их желания исполнил председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачёв.
Спикер парламента поздравил с Новым годом и 15-летнего Ридана. Подросток очень любит братика и сестрёнку – 6-летнего Рината и 5-летнюю Радмиллу. Подарки Константина Толкачёва – коньки и настольная игра ещё больше позволят детям проводить время вместе за увлекательными занятиями.
Добавим, в этом году на федеральный сайт благотворительной акции «Ёлка желаний» из Башкирии поступило свыше двух тысяч заявок.
Фото: ИА Башинформ.