В новогодние праздники исполнились заветные мечты детей из Башкирии

В новогодние праздники дети из Башкирии не остались без чуда. Несмотря на тяжелое время, в России была проведена акция «Ёлка желаний», благодаря которой с 2018 года исполняются мечты ребят.

Акция проводится для детей, оставшихся без родителей, детей, живущих в семьях, которые в силу тех или иных причин не могут сделать подарки. В этом году волшебная ёлка исполнила желания и детей из ЛНР и ДНР, находящихся в Башкирии. Корреспонденты ИА «Башинформ» рассказали, какие заветные мечты ребят в Башкирии исполнились в этом году.