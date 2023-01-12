Глава Башкирии Радий Хабиров поделился воспоминаниями о первом президенте республики

11 января 2023 года на 89-м году жизни скончался первый президент Башкортостана Муртаза Рахимов. Глава региона Радий Хабиров поделился с журналистами воспоминаниями об ушедшем политике.
По словам Радия Хабирова, Муртазе Губайдуловичу в первую очередь благодарны за стойкость в тяжелые 90-е годы. Башкирия - сильный промышленный регион, и это, по словам главы республики, во многом заслуга первого ее президента.
«Для Муртазы Губайдулловича Рахимова развитие экономики было делом, которое он очень любил. Несмотря на сложное время, в период его руководства мы существенно выросли. Появились новые предприятия, новые возможности. В период работы я провёл с ним немало времени. Он был сильным, строгим и в чём-то жёстким руководителем. А когда общался с простыми людьми — женщинами, детьми, молодёжью, бабушками, — у него всегда теплели глаза. Он сразу становился не руководителем, которого многие побаивались, а простым человеком. Он очень любил свой народ, любил башкортостанцев», — поделился воспоминаниями Радий Хабиров.
Также, со слов главы региона, большинство инфраструктуры, улиц, парков и городов Башкирии, сделано при Муртазе Рахимове, который был прагматичным в вопросах благоустройства. Рассказывая о президенте Рахимове, сам глава республики относит себя к людям, которые считали его своим учителем.
Радий Хабиров также вспоминает последнюю встречу с Муртазой Рахимовым незадолго до его смерти 31 декабря 2022 года:
«В это время он уже болел. Мы пришли к нему в больницу, он протянул мне руку. Мы пообщались с ним, настроение улучшилось. Тогда я ушёл с надеждой, честно говоря. 31 декабря я ему так и сказал: у вас 7 февраля день рождения, 89 лет, может, мы это дело как-то отметим? Вообще, была мечта, чтобы мы отметили его 90-летие, но судьба рассудила иначе. И все же в наших сердцах, в наших мыслях, в наших образах он останется несокрушимым лидером, который вёл за собой республику, и абсолютным патриотом России — и это самое важное!» - сказал Радий Хабиров.