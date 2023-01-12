Прокуратура Башкирии возбудила уголовное дело из-за отключения электричества в жилых домах Нагаево

В Башкирии возбудили уголовное дело из-за отключения электричества в домах Нагаево под Уфой. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

По информации надзорного ведомства, в холодное время года в селе Нагаево зафиксированы аварийные отключения, в результате чего жилые дома остаются без отопления зимой. Перебои электричества связаны с перегрузкой сетей.