Прокуратура Башкирии возбудила уголовное дело из-за отключения электричества в жилых домах Нагаево

В Башкирии возбудили уголовное дело из-за отключения электричества в домах Нагаево под Уфой. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
По информации надзорного ведомства, в холодное время года в селе Нагаево зафиксированы аварийные отключения, в результате чего жилые дома остаются без отопления зимой. Перебои электричества связаны с перегрузкой сетей.
Прокуратура считает, что муниципалитет не справился с обязанности по обеспечению электроснабжения. В Башкирии последние несколько дней были сильные морозы, из-за которых происходили перебои электроэнергии. Ранее по этой же причине Следком республики начал разбирательство из-за перебоев электроэнергии в Иглинском районе.