В Башкирии мужчину за попытку поджечь администрацию приговорили к 13 годам колонии строгого режима

В Башкирии вынесли приговор 33-летнему жителю Нефтекамска, который планировал поджечь здание администрации города. Мужчина пропагандировал идеологию запрещенной в России международной террористической организации.

По информации ФСБ, подсудимый через соцсеть «ВКонтакте» направлял участникам группы фото и видео о международной террористической организации. Он вовлекал в незаконную деятельность жителей Башкирии с целью последующего переезда в Сирию и вступления в ряды террористов.