В Уфе прошел заключительный этап Межрегиональной олимпиады по башкирскому языку и литературе

В нем приняли участие более 300 учеников 9-11 классов. Все они – победители школьных и муниципальных этапов. Если месяцем ранее участники олимпиады показали уровень владения и понимания башкирского языка, то на последующих турах, выполнили письменное задание: работали над текстом и отвечали на вопросы викторины.