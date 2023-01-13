В Уфе прошел заключительный этап Межрегиональной олимпиады по башкирскому языку и литературе

В нем приняли участие более 300 учеников 9-11 классов. Все они – победители школьных и муниципальных этапов. Если месяцем ранее участники олимпиады показали уровень владения и понимания башкирского языка, то на последующих турах, выполнили письменное задание: работали над текстом и отвечали на вопросы викторины.

Олимпиада по башкирскому языку и литературе проводится в 37-й  раз. С каждым годом количество участников растет. Победители и призеры при поступлении в высшие учебные заведения республики получают дополнительно до 10 баллов.

В этом году большое количество детей среди изучающих башкирский язык, как государственный язык Республики Башкортостан. Мы отдельной категорией будем отмечать участников среди других национальностей.

Розалия Сафиуллина, начальник отдела Управления национального образования Министерства образования и науки Республики Башкортостан

Я сама по национальности русская. Но башкирским владею идеально. Секрет прост – нужно стараться и учиться.

Анастасия Иванцова, ученица 11 класса школы села Нугуш /Мелеузовский район/
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