Дети из Башкирии посетили новогоднее представление в Москве

Дети из Белорецкого района посетили новогоднее представление в Москве. Его организовал всероссийский мотоклуб «Ночные Волки». Приглашение получили мальчишки и девчонки, чьи отцы погибли во время спецоперации.

Всего десять детей приехали с мамами и учителями. Практически все в столице России впервые. Для них устроили экскурсию по Москве. Главной частью поездки стало представление в мотоклубе, где дети встретились со сказочными персонажами. Отдельную благодарность гости выразили президенту «Ночных Волков» Александру Залдостанову.