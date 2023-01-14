В Башкирии продолжается снижение заболеваемости коронавирусом

В Башкирии с началом нового года наблюдается активное снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией. На сегодня в республике фиксируется менее 200 случаев за сутки.

По данным Министерства здравоохранения Башкирии на 14 января, за сутки зарегистрировано 96 новых случаев коронавируса. За весь период пандемии в регионе было выявлено 346 758 фактов заражения.