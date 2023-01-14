В Башкирии продолжается снижение заболеваемости коронавирусом

В Башкирии с началом нового года наблюдается активное снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией. На сегодня в республике фиксируется менее 200 случаев за сутки.
По данным Министерства здравоохранения Башкирии на 14 января, за сутки зарегистрировано 96 новых случаев коронавируса. За весь период пандемии в регионе было выявлено 346 758 фактов заражения.
Выписано с начала пандемии 339 409 человек, в том числе за сутки – 90. Скончались от коронавируса 5 968 человек, из них 1 – за последние сутки. В стационарах сегодня получают лечение 140 пациентов.