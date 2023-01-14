Минпросвещения России утвердило образовательный модуль «Лапта» для школьников

В школах России будет введен новый образовательный модуль «Лапта». В Минпросвещении РФ сообщили, что модуль уже утвержден и одобрен для включения в Реестр примерных основных общеобразовательных программ министерства.

Русская «Лапта» представляет из себя командную игру с битой и мячом. Она является одной из старейших национальных игр.

Модуль будет направлен на расширение слияния уроков физкультуры и внеурочной деятельности, сообщает министерство. Также к 2024 году в каждой школе страны будут организованы соответствующие спортивные клубы.

Модуль позволит школьникам развивать свои физические навыки, а также будет способствовать нравственному воспитанию школьников и студентов. Во время игры в лапту дети учатся работать в команде, быть инициативными и решительными. Пресс-служба Минпросвещения РФ