В Уфе прошла первая в этом году сельскохозяйственная ярмарка

Ее организовали на площадке перед Дворцом спорта. Горожане получили возможность приобрести натуральную и качественную продукцию, такую как мясо, молоко, рыбу, мед из разных районов республики.
Стоимость говядины варьировалась от 480 до 600 рублей за килограмм, свинины – от 260 до 350 рублей за килограмм. Мясо птицы дешевле. Контроль качества предлагаемого товара проводила ветеринарная служба, на мясомолочную продукцию наносили специальный знак.
Сельскохозяйственные ярмарки планируется проводить на различных площадках столицы. Они позволяют обеспечить горожан качественными продуктами, а сельчанам – получать прибыль от своего труда.