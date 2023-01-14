В Уфе прошла первая в этом году сельскохозяйственная ярмарка

Ее организовали на площадке перед Дворцом спорта. Горожане получили возможность приобрести натуральную и качественную продукцию, такую как мясо, молоко, рыбу, мед из разных районов республики.

Стоимость говядины варьировалась от 480 до 600 рублей за килограмм, свинины – от 260 до 350 рублей за килограмм. Мясо птицы дешевле. Контроль качества предлагаемого товара проводила ветеринарная служба, на мясомолочную продукцию наносили специальный знак.