Владимир Путин на встрече с Радием Хабировым отметил успехи развития Башкирии

Президент России Владимир Путин отметил успехи Башкирии на встрече с руководителем региона Радием Хабировым. Встреча прошла в прошедшую пятницу.
"Сейчас республика двигается хорошим темпом в своем развитии, у вас положительные показатели по всем ключевым направлениям", - сказал Владимир Путин, обратив внимание на то, что в республике наблюдается рост промышленного производства и сельского хозяйства, а также фиксируется "один из самых низких показателей по безработице в России".
Также глава государства отметил, что инвестиции в республики в основной капитал опережают общероссийские показатели. Это гарантирует для Башкирии хорошие темпы развития. Президент России поблагодарил Радия Хабирова за хорошую работу и отметил ряд вопросов, которые требуют внимания, такие как развитие здравоохранения, окружающая среда.