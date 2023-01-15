Владимир Путин на встрече с Радием Хабировым отметил успехи развития Башкирии

"Сейчас республика двигается хорошим темпом в своем развитии, у вас положительные показатели по всем ключевым направлениям", - сказал Владимир Путин, обратив внимание на то, что в республике наблюдается рост промышленного производства и сельского хозяйства, а также фиксируется "один из самых низких показателей по безработице в России".