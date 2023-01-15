В России авторынок снизился на 59%

В России сократились продажи легковых автомобилей и легкового коммерческого транспорта на 50,2%. По итогам всего 2022 года российский авторынок составил 687370 машин.

Также объем российского рынка новых легковых автомобилей по итогам декабря составил 56745 единицу, что на 58% меньше по сравнению с тем же месяцем предыдущего года. Эксперты отмечают в ноябре 2022 года небольшой подъем на 10%.