В Башкирии в одном из городов целые сутки отсутствовала вода

Еще два случая отключения горячей воды зафиксированы в Уфе. Так, 14 января на 8 часов приостановили подачу горячей воды в 5 домах на территории Октябрьского района, а 15 января под отключение попали 1200 жителей 8 МКД Орджоникидзевского района с продолжительностью 6,5 часов.

Ирина Голованова, и.о. министра ЖКХ по РБ