В Башкирии в одном из городов целые сутки отсутствовала вода

В Бирске жильцы нескольких многоквартирных домов 27 часов сидели без воды. Об этом сообщила исполняющая обязанности министра ЖКХ Ирина Голованова на оперативном совещании правительства в ЦУР.
В четырёх многоквартирных домах и 45 индивидуальных строениях пропала вода из-за технологического повреждения трубопровода. В домах проживает 430 человек. Сейчас подача воды здесь полностью восстановлена.
Похожий случай произошел в Нефтекамске, где из-за коммунальной аварии под 8,5 часовое отключение попали 17 жилых домов с охватом в более 3 тысяч потребителей.