В Башкирии в одном из городов целые сутки отсутствовала вода

В Бирске жильцы нескольких многоквартирных домов 27 часов сидели без воды. Об этом сообщила исполняющая обязанности министра ЖКХ Ирина Голованова на оперативном совещании правительства в ЦУР.

Фото №1 - В Башкирии в одном из городов целые сутки отсутствовала вода

В четырёх многоквартирных домах и 45 индивидуальных строениях пропала вода из-за технологического повреждения трубопровода. В домах проживает 430 человек. Сейчас подача воды здесь полностью восстановлена.

Похожий случай произошел в Нефтекамске, где из-за коммунальной аварии под 8,5 часовое отключение попали 17 жилых домов с охватом в более 3 тысяч потребителей.

Еще два случая отключения горячей воды зафиксированы в Уфе. Так, 14 января на 8 часов приостановили подачу горячей воды в 5 домах на территории Октябрьского района, а 15 января под отключение попали 1200 жителей 8 МКД Орджоникидзевского района с продолжительностью 6,5 часов.

Ирина Голованова, и.о. министра ЖКХ по РБ 
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