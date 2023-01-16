В Уфе заработал Институт урологии и онкологии при БГМУ

На одной площадке взаимодействуют врачи и учёные. Благодаря такому союзу специалисты будут точнее определять диагнозы и проводить профилактику болезней. Съёмочная группа БСТ побывала в этом центре.

Выявлять на ранней стадии рак и прогнозировать течение заболевания – задача специалистов лаборатории урологии и клинической онкологии. Здесь ученые проводят анализ мутаций в генах пациентов с подозрением и выявленными случаями онкологии. Работают кандидаты и доктора наук. Центр открылся не так давно, в ноябре прошлого года. Уже есть первые результаты.

Успела выйти статья в иностранном журнале, который относится к журналам первого квартиля, где мы показали, что одна из микро-РНК – 146А –является маркером прогноза для иммунной терапии у пациентов со светлоклеточным почечно-клеточным раком. Ирина Гилязова, заведующая лабораторией молекулярной генетики института урологии и клинической онкологии БГМУ

Мы изучаем опухолевые микроокружения путем секвенирования единичных клеток, что позволяет узнать клеточную гетерогенность каждой отдельной клетки в опухолевой ткани. Это является одним из ключевых, прорывных научных исследований в современной иммуноонкологии, и поможет нам углубить исследования и помочь в создании более персонифицированной терапии при различных видов онкозаболеваний. Кадрия Еникеева, заведующая лабораторией иммунологии Института урологии и клинической онкологии БГМУ

В институте три лаборатории: молекулярной генетики, иммунологии и биопринтинга. Здесь изучают стволовые клетки. Взаимодействие практикующих врачей и исследователей поможет точнее определить диагноз и предупредить болезнь. Онкологи будут знать, какое лечение назначить конкретному пациенту. В центре есть два клинических отделения, где лечат онкобольных, и дневной стационар. На госпитализации сейчас находятся порядка 50 человек.

Наше лечение не стоит на месте. Оно постоянно развивается. И данное направление для нас очень важное, имеет высокую ценность. Ангелина Мельникова, заведующая отделением протевоопухолевой-лекарственной терапии №1 Института урологии и клинической онкологии БГМУ

Молекулярная биология и генетика – основа для понимания патогенеза очень многих заболеваний. В планах института – расширить географию патологий, то есть заниматься не только лечением опухолей. Ученые нацелены на редкие и наследственные нарушения, также на нейробиологию и доклиническое исследование лекарственных средств. Потому в центре – самое современное оборудование. К примеру, секвенатор – первый в республике подобный аппарат. На нем проводят анализ полного генома человека, экспрессии генов и изучают метилирование ДНК.

Еще одна гордость института – биобанк, где хранятся биологические материалы пациентов для дальнейшего изучения. К примеру, здесь находится образец по Уханьскому штамму коронавирусной инфекции. Живые опухолевые и стволовые клетки замораживаются в спецхолодильниках при температуре от -80 до -196 градусов.

Мы работаем с кровью и другими биологическими жидкостями. Весь этот биологический материал должен быть надежно собран, сертифицирован и грамотно сохранен, чтобы его можно было использовать в последующих проектах. Ильдар Кабиров, руководитель биобанка в Институте урологии и клинической онкологии БГМУ

Институт урологии и онкологии при клинике БГМУ включен в госпрограмму поддержки «Приоритет 2030». Это позволит работать в научном центре представителям всех вузов-участников федерального проекта, включая Евразийский научно-образовательный центр. Здесь имеются и лекционные залы, где проходят занятия для студентов медуниверситета.