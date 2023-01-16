В Башкирии стоимость жилья за квадратный метр увеличилась на 5 тысяч рублей

Средняя рыночная стоимость квадратного метра жилья в Башкирии увеличился на 5 тысяч рублей. Информацию представили на региональном портале правовой информации.

Согласно документу на сайте, в Башкирии на 1 квартал 2023 года она будет являться цена в 97 656 руб. Ранее она была определена на уровне 92 603 руб. за квадратный метр.