В Уфе построят поликлинику на 900 посещений в смену

В Советском районе Уфы запланировано строительство поликлиники на 900 посещений в смену. Постановление подписал мэр столицы Ратмир Мавлиев.
Объект появится на территории, ограниченной улицами Бессонова, Города Галле и Комсомольской. Его площадь составит 3 370 кв. метров. Заказчиком проекта выступает компания «Фармстрой».
Для строительства поликлиники снесут хозпостройки, частные дома и административные здания площадью свыше 6,5 тысяч кв. метров. Также на территории расширят улично-дорожную сеть.
Помимо этого, согласно документу, детский сад №294 будет реконструирован. Его вместимость будет увеличена вдвое – с 145 до 300 мест. Здание учреждения увеличат с двух до трех этажей.