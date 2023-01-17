В Башкирии попрощались с героем СВО Фанисом Хусаиновым

Уважаемая Фарида Магдановна, родные и близкие и татышлинцы. С момента начала специальной военной операции тысячи наших парней и мужчин принимают в ней участие и защищают нашу страну, проявляя мужество и героизм. Фанис Хусаинов одним из первых записался в добровольцы, воевал, был ранен, воевал очень дерзко. Мы о его подвигах знаем и всегда будем помнить. К сожалению, как это бывает в тяжелых сражениях, он погиб. Уважаемая Фарида Магдановна, вы воспитали очень хорошего сына, настоящего патриота и воина. Я твердо обещаю, что мы о нем будем помнить и оставим его в наших сердцах, чтобы молодые мальчишки воспитывались на его примерах. У него был очень непростой путь, но он настоящий герой. Я прошу администрацию района принять меры по увековечению памяти Фаниса Хусаинова. Спи спокойно, герой, вечная тебе слава

Радий Хабиров, Глава Башкортостана