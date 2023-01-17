В Башкирии попрощались с героем СВО Фанисом Хусаиновым

Сегодня в Татышлинском районе в селе Верхние Татышлы попрощались с Фанисом Хусаиновым, который проходил службу добровольцем в зоне СВО в отряде "Барс-17".
Фанис Хусаинов погиб в январе при исполнении воинского долга. Он стал известен в сентябре 2022 года, который получил задание взять пленного, обладающего ценными военными сведениями. Хусаинову удалось выполнить задание, несмотря на всю опасность.
После столкновения с противником он вернулся на угнанном у противника БТР. Уже через пару дней отряд Фаниса Хусаинова обстреляли из американских систем "Хаймарс", один из земляков солдата получил серьезные ранения. Хусаинов спас ему жизнь и отвез мужчину на угнанном БТР в госпиталь.
За свою отвагу и смекалку Фанис Хусаинов получил прозвище «Безбашенный». Он подавал пример патриотизма и высокого боевого духа соотечественникам во время мобилизации, боевого слаживания, в зоне СВО. Фанис Хусаинов стал поистине народным героем. Про его подвиги знают жители других районов нашей республики и соседних регионов. Камиль Бузыкаев нарисовал серию комиксов о Фанисе Хусаинове.
В траурной церемонии приняли участие Глава Башкортостана Радий Хабиров, представители районной администрации, военного комиссариата, родные, близкие и друзья воина.