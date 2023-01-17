В Башкирии попрощались с героем СВО Фанисом Хусаиновым

Сегодня в Татышлинском районе в селе Верхние Татышлы попрощались с Фанисом Хусаиновым, который проходил службу добровольцем в зоне СВО в отряде "Барс-17". 

Фото №1 - В Башкирии попрощались с героем СВО Фанисом Хусаиновым

Фанис Хусаинов погиб в январе при исполнении воинского долга. Он стал известен в сентябре 2022 года, который получил задание взять пленного, обладающего ценными военными сведениями. Хусаинову удалось выполнить задание, несмотря на всю опасность. 

После столкновения с противником он вернулся на угнанном у противника БТР. Уже через пару дней отряд Фаниса Хусаинова обстреляли из американских систем "Хаймарс", один из земляков солдата получил серьезные ранения. Хусаинов спас ему жизнь и отвез мужчину на угнанном БТР в госпиталь. 

За свою отвагу и смекалку Фанис Хусаинов получил прозвище «Безбашенный». Он подавал пример патриотизма и высокого боевого духа соотечественникам во время мобилизации, боевого слаживания, в зоне СВО. Фанис Хусаинов стал поистине народным героем. Про его подвиги знают жители других районов нашей республики и соседних регионов. Камиль Бузыкаев нарисовал серию комиксов о Фанисе Хусаинове.

В траурной церемонии приняли участие Глава Башкортостана Радий Хабиров, представители районной администрации, военного комиссариата, родные, близкие и друзья воина.

Уважаемая Фарида Магдановна, родные и близкие и татышлинцы. С момента начала специальной военной операции тысячи наших парней и мужчин принимают в ней участие и защищают нашу страну, проявляя мужество и героизм. Фанис Хусаинов одним из первых записался в добровольцы, воевал, был ранен, воевал очень дерзко. Мы о его подвигах знаем и всегда будем помнить. К сожалению, как это бывает в тяжелых сражениях, он погиб. Уважаемая Фарида Магдановна, вы воспитали очень хорошего сына, настоящего патриота и воина. Я твердо обещаю, что мы о нем будем помнить и оставим его в наших сердцах, чтобы молодые мальчишки воспитывались на его примерах. У него был очень непростой путь, но он настоящий герой. Я прошу администрацию района принять меры по увековечению памяти Фаниса Хусаинова. Спи спокойно, герой, вечная тебе слава

Радий Хабиров, Глава Башкортостана 
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