В честь Дня российской печати в Уфе наградили лучших журналистов

Журналисты телеканала БСТ стали победителями республиканских конкурсов среди средств массовой информации по освещению общественно-политической жизни в регионе. Церемония награждения, приуроченная ко Всероссийскому дню печати, прошла в информационном агентстве «Башинформ».
Всего лауреатами были объявлены более 70 журналистов из районных, городских, республиканских и федеральных СМИ.
На протяжении года корреспонденты освещали не только события в Башкортостане. Многие журналисты побывали в зоне проведения специальной военной операции. Также были отмечены сотрудники изданий, внесший вклад в сохранение и развитие родного языка, освещение внешнеэкономической деятельности региона.