В честь Дня российской печати в Уфе наградили лучших журналистов

Всего лауреатами были объявлены более 70 журналистов из районных, городских, республиканских и федеральных СМИ.

На протяжении года корреспонденты освещали не только события в Башкортостане. Многие журналисты побывали в зоне проведения специальной военной операции. Также были отмечены сотрудники изданий, внесший вклад в сохранение и развитие родного языка, освещение внешнеэкономической деятельности региона.