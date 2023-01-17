Стало известно о состоянии девочки, на которую напала собака в Башкирии

Разъярённая собака чуть не растерзала ребенка в селе Тавтиманово Иглинского района. Десятилетняя девочка отправилась в гости к подруге. Когда она зашла на территорию частного домовладения, на нее напал пес. Животное было не на привязи и без намордника. Собака сильно искусала ребенку лицо, девочке наложили 11 швов. Пострадавшая вспоминает, что во время нападения рядом были люди. Но на помощь никто не пришел.
Огромная рваная рана и все лицо залитое кровью, от шока девочка даже плакать не могла. 10-летняя Аделя шла в гости к подруге, когда на нее напала собака, которая едва не растерзала ребёнка.
Аделя самостоятельно добралась до дома. Оттуда девочку тут же доставили в больницу и наложили 11 швов.
Как рассказала Аделя, когда собака накинулась на нее, рядом были люди, но никто не пришел на помощь.
Прибывшие на место ЧП следователи установили, что Аделю покусала домашняя собака, которая была не на привязи и без намордника. Нашли и хозяйку, но свою вину она полностью отрицает.
Эти кадры сделали местные зоозащитники, которые одними из первых приехали и забрали собаку в приют. Они уверены: домой ее не пускали, она жила во дворе и была предоставлена сама себе. Сейчас пес кличке Гром вполне спокойно сидит в клетке, на карантине. В ближайшее время его обследуют кинолог и ветеринар.
Аделю врачи решили оставить в больнице на несколько дней. А следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». И если вина хозяйки будет доказана, то ей вполне может грозить тюремный срок.