Стало известно о состоянии девочки, на которую напала собака в Башкирии

Разъярённая собака чуть не растерзала ребенка в селе Тавтиманово Иглинского района. Десятилетняя девочка отправилась в гости к подруге. Когда она зашла на территорию частного домовладения, на нее напал пес. Животное было не на привязи и без намордника. Собака сильно искусала ребенку лицо, девочке наложили 11 швов. Пострадавшая вспоминает, что во время нападения рядом были люди. Но на помощь никто не пришел.

Огромная рваная рана и все лицо залитое кровью, от шока девочка даже плакать не могла. 10-летняя Аделя шла в гости к подруге, когда на нее напала собака, которая едва не растерзала ребёнка.

Собака без привязи была. Она вылезла, постояла, а потом, когда вышла сестра моей подруги, набросилась на меня. Почему-то сестра подруги не сразу отреагировала, только когда у меня уже были большие раны. Аделя Кагарманова, пострадавшая

Аделя самостоятельно добралась до дома. Оттуда девочку тут же доставили в больницу и наложили 11 швов.

Сколько раз просили, чтобы или отловили, или хозяйка привязывала. Кто-то говорил, что собака должна свободно гулять, кто-то молчал. Илюся Ислямова мама Адели

Как рассказала Аделя, когда собака накинулась на нее, рядом были люди, но никто не пришел на помощь.

Прибывшие на место ЧП следователи установили, что Аделю покусала домашняя собака, которая была не на привязи и без намордника. Нашли и хозяйку, но свою вину она полностью отрицает.

Моя собака была в доме. Так как соседи меня не любят, сказали, что это моя собака. Сейчас ее забрали проверять зоозащитники. Любовь Сергеева хозяйка собаки

Эти кадры сделали местные зоозащитники, которые одними из первых приехали и забрали собаку в приют. Они уверены: домой ее не пускали, она жила во дворе и была предоставлена сама себе. Сейчас пес кличке Гром вполне спокойно сидит в клетке, на карантине. В ближайшее время его обследуют кинолог и ветеринар.