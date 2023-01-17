Уфа вошла в список городов с самыми высокими сугробами

Уфа вошла в тройку городов России с самыми высокими сугробами. Об этом со ссылкой на данные сервиса «Яндекс.Погода» сообщает издание РБК.
Высота сугробов в башкирской столице достигла 55 см. За январские праздники они увеличились на 18 см. Уфа заняла второе место в рейтинге городов с самыми высокими сугробами.
Лидером исследования стала Казань (56 см), а Нижний Новгород занял третью строчку (54 см). Кроме того, столица региона попала в топ городов по числу выпавших с 31 декабря по 8 января осадков вместе с Самарой и Омском.