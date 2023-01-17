В Башкирии выпускники все чаще предпочитают поступать в университеты республики

В Башкирии большинство выпускников школ выбирают для поступления высшие учебные заведения в родной республике. Об этом рассказал руководитель администрации Главы региона Максим Забелин в своих социальных сетях.

По словам Максима Забелина, изменения в науке и образовании в Башкирии приносят свои плоды: если несколько лет назад лишь 40% выпускников выбирали местные вузы, то сейчас более 50% выпускников остаются в республике. Подчеркивается, что борьбу за лучшие умы нужно усилить.