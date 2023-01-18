ППМИ: жители Зианчуринского района хотят отремонтировать сельский клуб

В районах республики продолжается конкурс в рамках Программы поддержки местных инициатив. Непосредственное вовлечение селян в решение вопросов местного значения помогает делать их жизнь в районах комфортнее.

Зианчуринский район уже не первый год принимает участие. В 2015 году по программе был реализован проект хоккейной спортивной площадки. Теперь в районе есть своя хоккейная команда. Два года назад приобрели новый трактор, а в прошлом году в селе Арсеново была установлена детская спортивная площадка. Сейчас в деревне Назарово хотят отремонтировать и благоустроить клуб культуры. Там находится сельская библиотека и проходят культурно-массовые мероприятия.

В этой деревне проживает 120 человек, имеется своё сельхозпредприятие, работает магазин, так же есть ФАП. Они в нормальном состоянии, но для клуба нужен ремонт. Люди активные все, знают, что нужные проекты, особенно клуб, сельский клуб, где люди собираются. Все мероприятия проходят в этом клубе.

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