ППМИ: жители Зианчуринского района хотят отремонтировать сельский клуб

Зианчуринский район уже не первый год принимает участие. В 2015 году по программе был реализован проект хоккейной спортивной площадки. Теперь в районе есть своя хоккейная команда. Два года назад приобрели новый трактор, а в прошлом году в селе Арсеново была установлена детская спортивная площадка. Сейчас в деревне Назарово хотят отремонтировать и благоустроить клуб культуры. Там находится сельская библиотека и проходят культурно-массовые мероприятия.