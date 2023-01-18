В Уфе рядом с одной из крещенских купелей поставили баню

Впервые в Уфе после омовения на Крещение можно отправиться прямиком в баню, чтобы отогреться. Находится купель с баней в микрорайоне Сипайлово на набережной реки Белой. В целом в этом году в столице организовали семь прорубей на Крещение.
По случаю праздничных богослужений движение по городу ограничено с 19:00 часов, временно будут перекрыты участки ряда улиц до 8 часов 19 января. Врачи предупреждают, что окунаться следует только в оборудованных купелях. Перед спуском необходимо подготовиться и разогреть тело.