В Уфе рядом с одной из крещенских купелей поставили баню

Впервые в Уфе после омовения на Крещение можно отправиться прямиком в баню, чтобы отогреться. Находится купель с баней в микрорайоне Сипайлово на набережной реки Белой. В целом в этом году в столице организовали семь прорубей на Крещение.

Мы поставили две специальные обогреваемые палатки для мужчин и женщин, по отдельности. То есть каждый человек может прийти, раздеться спокойно, окунуться, обратно зайти погреться и уже спокойно уйти домой.   

Алик Рамазанов, начальник информационно-аналитического отдела администрации Октябрьского района г. Уфы
Фото №1 - В Уфе рядом с одной из крещенских купелей поставили баню

По случаю праздничных богослужений движение по городу ограничено с 19:00 часов, временно будут перекрыты участки ряда улиц до 8 часов 19 января. Врачи предупреждают, что окунаться следует только в оборудованных купелях. Перед спуском необходимо подготовиться и разогреть тело.

Противопоказания, естественно, есть для купания в прорубях. Это кто страдает ожирением, гипертоники, гипотоники. Естественно, у кого аритмия. Беременным женщинам тоже противопоказано и пожилым людям, которые страдают хроническими заболеваниями. 

Ирина Харрасова, врач по спортивной медицине в Республиканском врачебно-физкультурном диспансере
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