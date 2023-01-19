В Башкирии жители деревни хотят обновить дом культуры в рамках ППМИ

В ДК активно работают кружки, театр и несколько фольклорных ансамблей, один из которых в этом году отмечает 30-летний юбилей. Участие в конкурсе программы поддержки местных инициатив может помочь сельчанам осуществить их планы.

Наше сельское поселение ежегодно участвует в этой программе. Это работает всегда и всегда на благо народа. Четыре клуба у нас уже отремонтированы, мосты, дороги, а клуб для деревни – это наше всё, это наше место сбора, наших духовных сил.

В текущем году из бюджета республики на реализацию программы поддержки местных инициатив будет направлено 500 млн рублей. С этого года на одну на конкурсную заявку может быть выделено до 1 млн 200 тысяч. Эти средства жители могут направить на ремонт дорог и коммунальной инфраструктуры, благоустройство территорий и установку детских и спортивных площадок.