Вчера вечером Уфу сковали 9-балльные пробки

Вчера вечером, 18 января, Уфу сковали 9-балльные пробки. Данные были предоставлены сервисом «Яндекс. Пробки».
Заторы образовались на следующих улицах: Воровского, Пархоменко, Бабушкина, Кировоградской, Заки Валиди, Цюрупы, Чернышевского, Кирова, Революционной, 50 лет СССР, Шафиева, Комсомольской, Интернациональной, Сельской Богородской, Седова, Ленина, Аксакова, Карла Маркса, 50-летия Октября, Сагит Агиша, Степана Злобина, Минигали Губайдуллина, Степана Кувыкина, Бакалинской, Сочинской, Менделеева, Мубарякова, Софьи Перовской, а также на Уфимском шоссе, бульваре Ибрагимова и проспекте Октября.
Пробки стали для Уфы регулярным явлением. Огромные 10-балльные заторы фиксировались 16 и 17 января вечером.