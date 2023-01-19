Вчера вечером Уфу сковали 9-балльные пробки

Заторы образовались на следующих улицах: Воровского, Пархоменко, Бабушкина, Кировоградской, Заки Валиди, Цюрупы, Чернышевского, Кирова, Революционной, 50 лет СССР, Шафиева, Комсомольской, Интернациональной, Сельской Богородской, Седова, Ленина, Аксакова, Карла Маркса, 50-летия Октября, Сагит Агиша, Степана Злобина, Минигали Губайдуллина, Степана Кувыкина, Бакалинской, Сочинской, Менделеева, Мубарякова, Софьи Перовской, а также на Уфимском шоссе, бульваре Ибрагимова и проспекте Октября.