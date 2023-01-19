В Башкирии сотрудники промпредприятий могут переобучиться и сохранить свои рабочие места

Все это стало возможным благодаря федеральной
программе по привлечению субсидий. В ней принимают участие компании широкого
спектра отраслей: агропромышленности, машиностроения, обороной промышленности и
ряд других производств, кроме сырьевых.
Занятия проходят в разных форматах с выездом на
предприятия, либо в учебном центре. Уже переобучили 1700 человек технической
сферы. К примеру, за три месяца свою квалификацию повысили 19 специалистов
компании «Инженер-дизайн».
Был
профессиональный спикер, профессиональное отношение к нам. Если есть какие-то
вопросы, всегда люди, которые были в ЦППК, всегда нам помогали, эти вопросы
решить. С профессионалами легко иметь дело.Сергей Дементьев, ведущий инженер по техническому развитию предприятия «Инженер-дизайн»
По объему средств, выделенных из федерального
бюджета на обучение работников, находящихся под угрозой увольнения,
Башкортостан занял первое место в России. По объему привлеченных средств из
казны на реализацию дополнительных мероприятий по поддержке рынка труда – второе
место. По словам специалистов, в прошлом году удалось стабилизировать ситуацию
с безработицей и улучшить многие показатели рынка труда.
Каждый
получил либо новую специальность, либо повысил квалификацию. Направления, по
которым мы проводили обучение, сегодня, конечно, пользуются популярностью. Это,
конечно повышение производительности труда во всех отраслях, повышение технологий
бережливого производства. И самое главное, на чем мы специализируемся, это
безопасность технологических процессов всех производств.Оксана Чанышева, директор Центра профессиональной подготовки кадров
Благодаря
этим средствам поддержку, так необходимую в условиях санкции, получили более
1,5 тысячи работодателей республики, в результате чего нам удалось сохранить
рабочие места для 30 тысяч жителей республики. В 2023 году Башкортостан получит
из федерального бюджета почти такой же
объем средств на те же самые мероприятия по сохранению уровня занятости – 1,4
млрд рублей. Эти средства позволят охватить временной занятостью, общественными
работами и профессиональным обучением порядка 17 тысяч жителей республики.Роза Кузьменко, пресс-секретарь Министерства труда, семьи и социальной защиты населения Республики Башкортостан