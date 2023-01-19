В Башкирии сотрудники промпредприятий могут переобучиться и сохранить свои рабочие места

Благодаря этим средствам поддержку, так необходимую в условиях санкции, получили более 1,5 тысячи работодателей республики, в результате чего нам удалось сохранить рабочие места для 30 тысяч жителей республики. В 2023 году Башкортостан получит из федерального бюджета почти такой же объем средств на те же самые мероприятия по сохранению уровня занятости – 1,4 млрд рублей. Эти средства позволят охватить временной занятостью, общественными работами и профессиональным обучением порядка 17 тысяч жителей республики.

Роза Кузьменко, пресс-секретарь Министерства труда, семьи и социальной защиты населения Республики Башкортостан