Глава Башкирии возглавил делегацию в Беларусь

Делегация из Башкирии отправилась в Республику Беларусь. Радий Хабиров стал представителем республики.

В рамках деловой программы запланированы ряд встреч, среди которых мероприятие с премьер-министром Беларуси Романом Головченко.

Представители делегации посетят промышленные объекты и мемориальные комплексы, а также обсудят ход подготовки к X Форуму регионов России и Беларуси, который пройдёт в Уфе летом 2023 года.

В составе башкирской делегации: премьер-министр правительства Андрей Назаров, первый вице-премьер – министр экономического развития и инвестиционной политики Рустам Муратов, вице-премьер – министр промышленности, энергетики и инноваций региона Александр Шельдяев, а также руководители министерств, ведомств, институтов развития, предприятий и организаций.

Фото №1 - Глава Башкирии возглавил делегацию в Беларусь

Надеюсь, этот визит продолжит реализацию тех наших задач, которые мы для себя ставим — с каждым годом усиливать и укреплять партнерство с белорусскими предприятиями. Беларусь — наш давний стратегический и очень надежный партнер. Сегодня у нас в программе — встреча с представителем президента Республики Беларусь, а также встречи с руководителями крупных компаний.

Радий Хабиров, Глава Башкирии 
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