Глава Башкирии возглавил делегацию в Беларусь

Надеюсь, этот визит продолжит реализацию тех наших задач, которые мы для себя ставим — с каждым годом усиливать и укреплять партнерство с белорусскими предприятиями. Беларусь — наш давний стратегический и очень надежный партнер. Сегодня у нас в программе — встреча с представителем президента Республики Беларусь, а также встречи с руководителями крупных компаний.

Радий Хабиров, Глава Башкирии