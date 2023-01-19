Глава Башкирии возглавил делегацию в Беларусь

Делегация из Башкирии отправилась в Республику Беларусь. Радий Хабиров стал представителем республики.
В рамках деловой программы запланированы ряд встреч, среди которых мероприятие с премьер-министром Беларуси Романом Головченко.
Представители делегации посетят промышленные объекты и мемориальные комплексы, а также обсудят ход подготовки к X Форуму регионов России и Беларуси, который пройдёт в Уфе летом 2023 года.
В составе башкирской делегации: премьер-министр правительства Андрей Назаров, первый вице-премьер – министр экономического развития и инвестиционной политики Рустам Муратов, вице-премьер – министр промышленности, энергетики и инноваций региона Александр Шельдяев, а также руководители министерств, ведомств, институтов развития, предприятий и организаций.