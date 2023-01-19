Жители ДНР и ЛНР приняли участие в праздновании Крещения Господне в Уфе

Жители Донецкой и Луганской народных республик приняли участие в праздновании Крещения Господне в Уфе. Более 30 вынужденных переселенцев окунулись в иордани. Купель для омовения организовали на берегу реки Белой. К ним присоединились уфимцы, которые после утренней молитвы в Крестовоздвиженской церкви прошлись крестным ходом по улицам Нижегородской слободы. В этот день в проруби окунулась и Наталья Щуцкая с семьей из ЛНР.
На месте работали спасатели и медицинские работники. Посетителям предлагали горячий чай и полевую кашу. В Крещение, окунаясь в прорубь, одни верят, что смывают грехи, вторые испытывают себя, третьи же получают новые ощущения.