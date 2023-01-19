Жители ДНР и ЛНР приняли участие в праздновании Крещения Господне в Уфе

Люди приходят не только помолиться на литургии, на богослужении, но еще набрать и святой воды. Поэтому здесь бывают не только православные, а бывают и мусульмане приходят, люди совершенно неактивные в вере приходят. Но, Слава Богу, что они находят повод, чтобы зайти в храм. Здесь немного переосмыслить собственную жизнь, прийти в себя, ощутить на себе действие исцеляющей благодати Духа.

Роман Хабибуллин, протоиерей, настоятель Уфимского Крестовоздвиженского храма