Жители ДНР и ЛНР приняли участие в праздновании Крещения Господне в Уфе

Жители Донецкой и Луганской народных республик приняли участие в праздновании Крещения Господне в Уфе. Более 30 вынужденных переселенцев окунулись в иордани. Купель для омовения организовали на берегу реки Белой. К ним присоединились уфимцы, которые после утренней молитвы в Крестовоздвиженской церкви прошлись крестным ходом по улицам Нижегородской слободы. В этот день в проруби окунулась и Наталья Щуцкая с семьей из ЛНР.

Мы решили, что это будет нашей семейной традицией. Потому как это не так легко, это трудно. Мы решили, что все наши поколения будут собираться именно в этот день возле проруби. Неважно кто-то окунается или нет. Никого не заставляем.

Наталья Щуцкая, вынужденный переселенец

Это закаляет на целый год.

Александр Перетятько, вынужденный переселенец

На месте работали спасатели и медицинские работники. Посетителям предлагали горячий чай и полевую кашу. В Крещение, окунаясь в прорубь, одни верят, что смывают грехи, вторые испытывают себя, третьи же получают новые ощущения.

Люди приходят не только помолиться на литургии, на богослужении, но еще набрать и святой воды. Поэтому здесь бывают не только православные, а бывают и мусульмане приходят, люди совершенно неактивные в вере приходят. Но, Слава Богу, что они находят повод, чтобы зайти в храм. Здесь немного переосмыслить собственную жизнь, прийти в себя, ощутить на себе действие исцеляющей благодати Духа.

Роман Хабибуллин, протоиерей, настоятель Уфимского Крестовоздвиженского храма
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