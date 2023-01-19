В Уфе сотрудники ДПС повторно задержали 18-летнего парня без прав

Вчера, 18 января, сотрудники ГИБДД Уфы задержали 18-летнего водителя "Лады" 99-ой модели. В ходе проверки документов выяснилось, что у него нет водительского удостоверения.

За данное правонарушения парня привлекли к отвественности. В декабре 2022 года молодой человек уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Сам автомобиль был снят с учёта старым владельцем. "Ладу" поместили на спецстоянку, госномера изъяты.