В 2023 году в Башкирии появятся зубры

В 2023 году в Башкортостане появятся зубры. Об этом заявил Глава республики Радий Хабиров.

Сегодня, 19 января, в Минске состоялась рабочая встреча руководителя региона управляющего делам президента Беларуси Юрием Назаровым, на которой были обговорены вопросы развития сотрудничества, реализация совместных проектов в различных отраслях.

По итогам встречи Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал, что в республике планируется планируется сформировать стадо зубров. С этой целью в Республику Беларусь отправится делегация биологов. Также планируется изучение опыта других регионов РФ.