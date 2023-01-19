В 2023 году в Башкирии появятся зубры

В 2023 году в Башкортостане появятся зубры. Об этом заявил Глава республики Радий Хабиров.

Фото №1 - В 2023 году в Башкирии появятся зубры

Сегодня, 19 января, в Минске состоялась рабочая встреча руководителя региона управляющего делам президента Беларуси Юрием Назаровым, на которой были обговорены вопросы развития сотрудничества, реализация совместных проектов в различных отраслях.

По итогам встречи Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал, что в республике планируется планируется сформировать стадо зубров. С этой целью в Республику Беларусь отправится делегация биологов. Также планируется изучение опыта других регионов РФ.

Планируем, что первые особи появятся в нашей республике уже в этом году.

Радий Хабиров, Глава Башкирии

Фото: mir-znaniy.com.

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