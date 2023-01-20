Уфа может получить 40 современных троллейбусов из Минска

К осени текущего года в Уфе могут появиться 40 новых троллейбусов. Об этом Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил «Sputnik Беларусь».

Фото №1 - Уфа может получить 40 современных троллейбусов из Минска

Сейчас делегация Башкортостана находится в Минске с официальным визитом. Со слов руководителя республики, новый электротранспорт олицетворяет современный город.

У нас с белорусскими коллегами, прежде всего с «МАЗом», неплохо складывается ситуация с производством троллейбусов. Основные узлы и комплектующие наших башкирских троллейбусов – это белорусские агрегаты. За несколько предыдущих лет мы наработали практику взаимодействия: порядка 80 предприятий нашей республики сотрудничают с компаниями Беларуси.

Радий Хабиров, Глава Башкирии

В выступлении на расширенном совещании, которое было посвящено предстоящему 450-летию Уфы, мэр столицы Ратмир Мавлиев подчеркнул, что реализация планов к юбилею позволит повысить уровень в том числе и транспортной системы города.

Фото: Пресс-служба Администрации Уфы.

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