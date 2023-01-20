Уфа может получить 40 современных троллейбусов из Минска

У нас с белорусскими коллегами, прежде всего с «МАЗом», неплохо складывается ситуация с производством троллейбусов. Основные узлы и комплектующие наших башкирских троллейбусов – это белорусские агрегаты. За несколько предыдущих лет мы наработали практику взаимодействия: порядка 80 предприятий нашей республики сотрудничают с компаниями Беларуси.

Радий Хабиров, Глава Башкирии