Уфа может получить 40 современных троллейбусов из Минска

К осени текущего года в Уфе могут появиться 40 новых троллейбусов. Об этом Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил «Sputnik Беларусь».
Сейчас делегация Башкортостана находится в Минске с официальным визитом. Со слов руководителя республики, новый электротранспорт олицетворяет современный город.
В выступлении на расширенном совещании, которое было посвящено предстоящему 450-летию Уфы, мэр столицы Ратмир Мавлиев подчеркнул, что реализация планов к юбилею позволит повысить уровень в том числе и транспортной системы города.
Фото: Пресс-служба Администрации Уфы.