Радий Хабиров занял первое место среди глав регионов ПФО

Третий год подряд Глава Башкирии Радий Хабиров занимает лидирующую позицию среди своих коллег по ПФО. Данный рейтинг опубликовала компания «Медиалогия».
В общем рейтинге глав регионов РФ Радий Хабиров занял седьмое место. В данном рейтинге лидирующую позицию занимает мэр Москвы Сергей Собянин, на втором месте расположился руководитель Чечни Рамзан Кадыров, а тройку лидеров замкнул губернатор Московской области Андрей Воробьев.
В десятку также вошли глава Белгородской области Вячеслав Гладков, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, глава Крыма Сергей Аксенов, президент Татарстана Рустам Минниханов, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и руководитель Курской области Роман Старовойт.
Высокие позиции Главы Башкортостана эксперты «Медиалогии» объясняют тем, что Радий Хабиров активно вел работу по оказанию гуманитарной помощи жителям новых регионов России, республика адресно помогала своим мобилизованным, добровольцам, которые выполняют свой воинский долг в зоне проведения СВО, а также их семьям.
Фото: vk.com/radiyhabirov.