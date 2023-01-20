Радий Хабиров занял первое место среди глав регионов ПФО

Вам спасибо за то, что вы делаете в рамках поддержки специальной военной операции. За то, что так близко к сердцу принимаете поддержку семей наших парней, которые защищают интересы нашей страны, наших людей на новых территориях. Это чрезвычайно важные вещи. Люди очень тонко чувствуют эту поддержку. Вопрос часто заключается не только в материальной поддержке, хотя она лежит в основе, но и во внимании, в моральной поддержке. Это чрезвычайно важно. Это мотивация, которая крайне необходима. Люди должны чувствовать, что страна с ними, поддерживает их и понимает ту роль и ту миссию, которую они выполняют в рамках специальной военной операции.

Владимир Путин, Президент РФ