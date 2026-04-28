В Уфе прошел первый турнир по мини-футболу среди женщин

Женщина женщине – друг. Под таким девизом в Уфе прошел первый турнир по мини-футболу среди представительниц прекрасного пола. На футбольной площадке в деревне Жилино сыграли восемь команд. Всего 96 участниц.
Идея провести турнир родилась у предпринимательницы Зухры Хасановой. По ее словам, это не столько состязание, сколько праздник, общение и возможность поддержать друг друга.
Спортивное сражение за первый женский кубок по мини-футболу собрало множество зрителей. За футболисток болели члены их семей. Поддержать участников турнира приехали не только звезды башкирской эстрады, но и представители правительства.