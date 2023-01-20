В Башкирии лечение в больнице получают 139 пациентов с коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией продолжает следить за эпидемиологической ситуацией в регионах России.
В Башкирии коронавирус диагностировали у 67 пациентов (347 244), выздоровели – 59 (340 015), госпитализировали – 26. Скончались за всё время пандемии 5973 человек.
В стационарах получают необходимое лечение 139 заболевших. 97 из них – пациенты старше 60 лет. На амбулаторном лечении находятся около 1,1 тысячи человек. Из них 327 пациентов – пожилые люди.
В России коронавирус выявили у 6078 человек (21 882 414), выздоровели – 4698 (21 297 919), выздоровели – 41 (394 610). Госпитализация потребовалась 837 заболевшим.