В Башкирии все выходные пройдут массовые проверки водителей

В предстоящие выходные дни в Башкирии сотрудники Госавтоинспекции региона проведут массовые проверки водителей. Об этом сообщает начальник ГИБДД республики Владимир Севастьянов.
– Основная задача предотвратить автомобильные аварии и исключить из транспортного потока злостных нарушителей. В мероприятиях будут задействованы максимальное количество личного состава, – рассказал руководитель дорожной полиции.
ГИБДД региона напоминает, что сообщения о нетрезвых водителях приветствуются. Инспекторы предпримут все необходимые меры по задержанию пьяных автомобилистов.