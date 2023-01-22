В Уфе строительство транспортной развязки в Зинино планируют завершить в третьем квартале 2023 года

Администрация Уфы сообщает о процессе строительства путепровода в Зинино. Пресс-служба города рассказала, что транспортную развязку планируют завершить в третьем квартале 2023 года.

По данным уфимской администрации, большая часть работ уже завершена: закончен монтаж 33 балок пролетных строений. Вскоре строители смогут продолжить устройство трех балок над железнодорожными путями, а также обустройство подпорной стенки.